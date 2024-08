BİL-Kİ / GİRESUN (İGFA) - Günümüzde örgün eğitimi destekleyen okul dışı öğrenme ortamları kurumların öğretim programlarını dikkate alarak, okul yapısının dışında kalan alanlar ve okulda geçirilen zaman kapsamında ele alınan eğitim olarak kabul ediliyor. Milli parklar, müzeler, kütüphaneler gibi birçok toplumsal alan bu öğrenme ortamları arasında yer alıyor. Ancak zaman ve maliyet gibi sınırlılıklar nedeniyle bu ortamların her zaman fiziksel olarak ziyaret edilmesi mümkün olamayabiliyor. Bu durumda mobil teknolojilerden yararlanılıyor.

Mobil teknolojilerin sunduğu esneklikten yararlanarak zaman, mekân ve maliyet kısıtlamaları olmadan bu öğrenme ortamları her koşulda ziyaret edilebiliyor ve öğrenme süreci yapılandırılabiliyor. Öğretmen adayları ise mobil öğrenmenin taşınabilir cihazlar sayesinde her an ve her yerde erişilebilir olmasının öğrenme için avantajlı olduğunu ve geleneksel sınıf içi yaklaşımlara alternatif bir öğrenme yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Ebru Turan Güntepe, Doç.Dr. Ümmü Gülsüm Durukan ve Doç.Dr. Necla Dönmez Usta’nın yaptığı “Mobil Uygulama Destekli Okul Dışı Öğrenme Ortamı” adlı çalışma, öğretmen adaylarının mobil uygulama destekli okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik dijital materyaller geliştirmeleri ve geliştirilen bu materyallerin uygulanarak değerlendirilmesini amaçlıyor. Okul dışı öğrenme ortamlarındaki öğretim faaliyetleri birçok fırsat sağlıyor. Ancak bu fırsatlardan nitelikli olarak yararlanabilmek için öğretmenlerin hizmet öncesi dönemde okul dışı öğrenme ortamlarında deneyim edinmeleri gerekiyor.

Araştırmacılar mobil cihazlarla yapılan öğrenme süreçlerinin, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdiğini kaydediyor. Ayrıca bu süreçler bağımsız ve iş birliğine dayalı öğrenmeyi artırıyor. İsteksiz öğrencileri öğrenmeye teşvik ediyor ve öğrencilerin özgüven ile özsaygı kazanmalarına destek oluyor. Mobil destekli okul dışı öğrenme ortamları oluşturmak için GPS, haritalar, pusula, videolar, resimler, sınavlar, görevler ve oyun öğeleri gibi araçlardan kolayca yararlanılabiliyor. Bu tür uygulamaların öğrenme süreçleri üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

MOBİL UYGULAMALARLA EĞİTİM, ÖĞRENME ORTAMLARINA FARKLILIK GETİRİYOR

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan çalışmaya göre mobil cihazlar kullanarak öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamına istedikleri zaman ve mekânda daha hızlı, esnek ve aktif bir şekilde erişmeleri mümkün. Bu süreçte, öğretmen ve öğrenci arasında etkileşim sağlanıyor ve güncel dokümanlara anında ulaşılabiliyor. Ayrıca öğrencilere aktif ve kişisel bir öğrenme deneyimi sunuluyor. Öğrencilerin dikkatini çekmek ve katılımı artırmak için kullanılan oyunlaştırma ve oyunsal düşünme de kullanıcı motivasyonunu olumlu etkiliyor ve kullanıcıları sürece dahil ediyor.

Özel durum çalışmasıyla yürütülen araştırmada öğretmen adaylarının çoğu, mobil destekli öğretim modeliyle öğrencilerin eğlenerek öğrenebileceğini ve uygulamaların oyunlaştırma ile öğrenmede kullanılabileceğini belirtiyor. Eğitimin oyunla birleştirilerek verilmesinin, bireylerin adaptasyonlarını artırıcı bir etkiye sahip olacağı düşünülüyor.

Öğretmen adaylarına göre öğrencilere derslerle ilgili açık ve anlaşılır etkinlikler yaptırmak, onların öğrendiklerini değerlendirmelerine katkıda bulunuyor. Bu da derslerden keyif almalarını ve ilgilerinin artmasını sağlıyor. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğu bu uygulamalarla teknolojinin bilinçli bir şekilde kullanılacağını vurguluyor. Araştırmada mobil destekli eğitimin motivasyonu artırma, özgüveni güçlendirme ve merak uyandırma etkilerine de dikkat çekiliyor. Ancak çalışmaya katılan bazı öğretmen adayları teknik imkanların kısıtlı olması, maliyet, öğretmene düşen yükün fazla olması gibi konularda endişeli olduklarını belirtiyor.

MOBİL DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI, ÖĞRENME FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Doç. Dr. Güntepe, Doç. Dr. Durukan ve Doç. Dr. Usta’nın çalışması mobil destekli öğretim uygulamalarının, öğrencilerin teknoloji kullanımını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Bu çalışmada, bireylerin teknolojiyi kullanma becerilerinin ve bakış açılarının geliştiği görülüyor. Öğrenme ortamlarının, öğrencilere hitap eden uygulamalarla zenginleştirilmesi ve mobil öğrenme desteği ile etkili bir öğrenme süreci yürütülebileceği düşünülüyor. Öğretmen adayları, mobil destekli öğretim uygulamalarının hem öğrenenlere hem de kendilerine fayda sağladığını ifade ediyor.