Narin Güran Davası ile ilgili iddialar bitket bilmiyor. Cinayeti bir türlü itiraf etmeyen sanıklar üzerinde her geçen gün yeni iddialar ortaya çıkıyor. Gürün'ı kim oldürdü, nasıl öldürdü, neden öldürdü? bu sorularla ilgili şüpheliler tutuklanırken, net olarak kimin öldürdüğü bir türlü netmeşmedi.

Anne ile Amce ömürboyu hapisle cezalandırıldi. Ancak dava devam ediyor, Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili hazırlanan 2 yeni iddianamede 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın 16 yaşındaki işçisi R.A'nın tahliyesine karar verildi.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Başsavcılık tarafından hazırlanan, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu.

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İddianamede, şüphelilerin verdikleri beyanların çelişkili ve tutarsız beyanlar olduğu, yargılamada netleşen maddi delillerle de uyuşmadığı aktarıldı.