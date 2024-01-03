İletişim gezegeni Merkür 02 Ocak Salı günü Yay Burcundaki gerilemesini tamamladı.

İletişim gezegeni Merkür 02 Ocak Salı günü Yay Burcundaki gerilemesini tamamladı.

Eğitim,Yayıncılık,Seyhatler ve Kültürel konular artık daha rahat ilerleyecek.

Doğum haritalarımızda Yay Burcu hangi eve denk düşüyorsa o evin konularında iletişim ve diğer işlerimiz hareketlenecek. Bir sonraki Merkür Gerilemesi 02 Nisan’da gerçekleşecek.

O Zamana kadar yapacağımız işlerde hızlı yol almış oluruz.

Ayrıca;

MARS OĞLAK BURCUNA GEÇİYOR!

Mars’ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte uzun soluklu projeler açısından verimli bir zaman dilimine gireceğiz Mars hızlı harekette iken hızlı yol katetme bakımından avantajlı ama bir o kadar da agresyonun ve tansiyonun daha yüksek olacağı bir zaman dilimi diyebiliriz.

Askeri konularda da uzun dönemli planların başlayacağı bir süreç.

BU GÜNLERDE SAĞLIK KONULARINA DİKKAT!

Güneş Şiron karesi bu günlerde sağlık konularında dikkatli olmamız gerektiğinin altını çiziyor.

Kişilik yaralanmalarına otorite figürü çizen kişilerle ilişkilerimizde yara alma riski hayli yüksek dikkatli olmakta fayda var.

ASTROLOJİYLE KALIN❤️