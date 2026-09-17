AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Mudanya Devlet Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan MR ünitesini inceledi. Milletvekili Kılıç, diyaliz bölümünde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Mudanya Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek kurulumu tamamlanan MR ünitesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarete Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Şahin ve Yiğit Alp Yıldırım ile AK Parti Mudanya İlçe Başkan Vekili Engin Dak da katıldı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Yavuz Erkal'ın ev sahipliğindeki ziyarette Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yeni MR ünitesinin hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Hemşehrilerimizin bu önemli hizmetten duyduğu memnuniyet bizleri ziyadesiyle mutlu etti' dedi. Hastanenin diyaliz bölümünü de ziyaret eden Kılıç ve beraberindeki heyet, tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

ÇOK SAYIDA BRANŞA YÖNELİK TETKİK YAPILACAK

Hastanede; beyin ve baş-boyun, omurga ve sinir sistemi, göğüs ve meme, batın ve pelvik bölge ile kas-iskelet sistemi başta olmak üzere geniş kapsamlı MR tetkiklerinin gerçekleştirilebileceğini belirten Milletvekili Kılıç, bu kapsamda Beyin MR, Difüzyon MR, Hipofiz, Orbita, Boyun, Temporal Bölge, MRV ve MRA gibi beyin ve baş-boyun incelemelerinin yanı sıra; servikal, torakal ve lomber omurga MR ile brakiyal ve lomber pleksus MR tetkiklerinin de yapılabileceğini söyledi.

'Hemşehrilerimizin bu önemli hizmetten duyduğu memnuniyet bizleri ziyadesiyle mutlu etti' diyen Kılıç, beraberindeki heyetle birlikte hastanenin diyaliz bölümüne de yaptığı ziyarette tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Hastalara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Milletvekili Kılıç, acil şifa temennisinde bulundu.