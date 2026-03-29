Çevre dostu kent olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi; küresel iklim krizi ile mücadelede öncü belediyelerden biri olarak atık yönetimi, ekolojik farkındalık ve sıfır atık uygulamalarında başarılı projeler geliştirmeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Sürdürülebilir atık yönetimini esas alan Büyükşehir, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında da farkındalık çalışmalarını ilerletiyor. Çevre bilincinin kazandırılması için faaliyet yürüten Mersin Büyükşehir, ekolojik dengenin korunması adına sıfır atık uygulamalarını da kent geneline hakim kılıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN KODLARI SIFIR ATIKLA ÇÖZÜLÜYOR

İsrafı önlemeyi, kaynakların etkin kullanımını sağlamayı, atık oluşumunun nedenlerini değerlendirerek önleme faaliyetleri yürütmeyi, oluşan atıklarda geri dönüşümü sağlayabilmeyi amaçlayan sıfır atık uygulamaları, Büyükşehir'in projeleriyle hayata geçiyor.

Sıfır atık projelerini yaygınlaştırarak, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projelere imza atan Büyükşehir; kent genelinde atık yönetimi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji dönüşümü gibi çalışmaları sürdürüyor.

Atıksız bir Mersin için başarılı adımlarını sürdüren Büyükşehir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürdüğü çalışmalarla özellikle sıfır atık konusunda kritik gelişmeler kaydetti.

Yapılan çalışmalarla Büyükşehir'e ait 113 adet bina ve yerleşkeye 'Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi' kazandırılırken, sıfır atık ayrıştırma setlerini de yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Tonlarca atığı geri dönüşüm sürecine dahil eden, çeşitli projelerle uluslararası arenada takdir toplayan ve kentteki kurumlarla iş birliklerini geliştiren Büyükşehir, yeşil dönüşümün sürdürülebilirliğini esas alıyor.