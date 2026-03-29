İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta uzun süredir atıl duran binayı, modern ve teknolojik altyapısıyla doğayla iç içe bir kütüphaneye dönüştürdü. Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in adını taşıyacak kütüphanede 20 bin eser bulunacak ve 250 kişilik kapasitesiyle nisan ayında İzmirlilerin hizmetine açılacak.

İZMİR (İGFA) - 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki Kütüphaneler Haftası, okuma kültürünün önemini bir kez daha hatırlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği yeni projeler dikkat çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin ardından Kültürpark'a kazandırma müjdesini verdiği ikinci kütüphane için sona gelindi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kullanılmayan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü'nü modern ve erişilebilir bir kütüphaneye dönüştürdü. 2 bin metrekarelik alanın 1.500 metrekarelik kapalı kısmı estetik ve fonksiyonel hale getirilirken, 500 metrekarelik bahçeye çim serimi yapıldı. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kütüphaneyi gençler ve tüm İzmirlilerin kullanımına sunacak. Kütüphane, Köy Enstitüleri'nin kurucusu eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in adını taşıyacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürü Nihat Kurtar, atıl durumda olan Taş Eserler Müzesi'nin Büyükşehir'in öz kaynaklarıyla kütüphaneye dönüştürüldüğünü belirtti. Çatı başta olmak üzere asma tavan, duvarlar, ıslak hacimler, elektrik ve havalandırma sistemlerinin baştan sona yenilendiğini aktaran Kurtar, 'Dijital alan, ders çalışma ve sosyal etkinlik bölümleri oluşturduk. İşi bitirme aşamasındayız. Başkanımızın İzmirlilere vermiş olduğu söz doğrultusunda nisan ayına kütüphanemizi yetiştireceğiz' dedi.

Ekibin alanı kendi çocuklarının odasını hazırlar gibi özenle düzenlediklerini belirten Nihat Kurtar, 'Normalde üç ay sürecek çalışmayı kendi ekiplerimizle 25 günde bitirdik. Başkanımız buraya geldiğinde çalışanlarımızla güzel bir diyalog kurdu. 'Sizin çocuklarınız burada gelip ders çalışacaklar, kitap okuyacaklar düşünceleriniz nedir? diye sordu. Çocuklarımızın burada ders çalışacaklarını ve kitap okuyacaklarını düşünmek bizi daha da motive etti. Kütüphanenin bir an önce açılması için şevkle çalışıyoruz' diye konuştu.

Kültürpark'ta doğayla iç içe modern bir kütüphane olarak tasarlanan mekanın medyatek alanı, Braille alfabesiyle kitapların bulunduğu bölümler, basım alanları, bilgisayarlı çalışma alanları ve bahçede okuma alanlarını içerdiğini belirten Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphane Şube Müdürlüğü personeli Erdal Şimşek, 250 kişi kapasiteli kütüphanede yaklaşık 20 bin eser yer alacağını belirtti. Şimşek, 'Burada Türk ve dünya edebiyatının önde gelen eserleri, araştırma kaynakları, güncel dergiler ve süreli yayınlar bulunacak. İçeride yeme içme ve öğrencilere yemek ikram alanları da olacak. Öğrencilerin çalışma alanlarına duyduğu ihtiyaç Başkanımız Cemil Tugay'ın vizyonuyla modern bir kütüphane olarak halkın hizmetine sunuldu' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin yeni kütüphanesine meclis kararıyla, cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinin mimarlarından, Köy Enstitülerinin kurucusu eski Milli Eğitim Bakanı ve öğretmen Hasan Âli Yücel'in adını verdi. Kütüphanede Hasan Âli Yücel'in dünya klasiklerini Türkçeye kazandırdığı ve literatürde Hasan Âli Yücel klasikleri olarak da geçen eserlere de yer verilecek. 1961 yılında hayata gözlerini yuman Hasan Âli Yücel, Köy Enstitüleri ve kurduğu Tercüme Bürosu'ndan Türkçeye kazandırılan eserlerin yanı sıra üniversite reformu, resmi ve telifli ilk Türkçe ansiklopedi olan Türk Ansiklopedisi çalışmaları, Devlet Konservatuvarı'nın kurulması, Türkiye'nin UNESCO'ya girişi, Üniversiteler Yasası'nın çıkartılması gibi önemli çalışmalarda öncü oldu.