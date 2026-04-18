Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denizleri korumak ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla başlattığı 'Yapay Resif Projesi'nde son toplantı gerçekleştirildi. Yapay resif blokları, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nde tanıtılarak denize indirilecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde yürütülen 'Yapay Resif Projesi', deniz ekosisteminin korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına katkı sağlayacak. Bu kapsamda 2024 yılında başlatılan projeye ilişkin son değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı ve Başkan Danışmanı, Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy başkanlığında; ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda projenin mevcut durumu ve uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

KAMU KURUMLARIMIZLA BİRLİKTE İLERLEDİK

Toplantıda konuşan Lokman Atasoy, yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan projenin sona yaklaştığını belirterek, 'Deniz ekosistemini güçlendirmek, balık popülasyonunu artırmak ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz projede üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının görüşlerini alarak ilerledik. Son toplantımızda yapay resif bloklarının özellikleri, indirileceği bölge ile izleme ve kontrol yöntemlerini ele aldık' dedi.