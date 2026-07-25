Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, Yaz Kur'an Kurslarında başarı göstererek Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan çocukları serinleten sürpriz hediyelerle ödüllendirdi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, Yaz Kur'an Kursları kapsamında çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü etkinliklerine devam ediyor. Kursların başladığı ilk günden bu yana çocukların bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik çeşitli programlar düzenleyen dernek, bu kez minik öğrencilerin başarısını anlamlı bir hediyeyle taçlandırdı.

Sıcak Yaz Günlerinde Serinleten Hediye

Dernek bünyesinde yürütülen eğitimlerde azim göstererek Kur'an-ı Kerim'e geçen çocuklara şarjlı el pervanesi hediye edildi.

Yapılan açıklamada, bu tür hediye ve etkinliklerin çocukların motivasyonunu artırdığı vurgulanırken, uygulamanın hem bir teşvik niteliği taşıdığı hem de yaz kurslarını minikler için daha keyifli ve unutulmaz hale getirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, çocukların hem din eğitimlerini tamamlamaları hem de sosyal hayata daha özgüvenli katılımları için sürpriz etkinliklerine yaz boyunca devam edeceğini bildirdi.