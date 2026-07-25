Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımlarını konforlu ve güvenli şekilde yapması için kırsal mahalle bağlantı yollarında sathi asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin de yoğun yapıldığı Kumdere Mahallesi bağlantı yolunda zemin hazırlık işlemlerini tamamlayan ekipler, ardından sathi asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda olan ve Kumdere Mahallesi ile Muratlı, Topçu, Özlüce ve Yenice Mahalleleri 'ne kadar uzanan yol ağında çalışmalar sona erdi.

Öte yandan Büyükşehir ekipleri, yine Tarsus Mahmutağa Mahallesi bölgesinde de 3 kilometre uzunluğunda sathi asfalt serim işlemi uyguladı. Çalışma kapsamında Mahmutağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke Mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yol, sathi asfalt ile kaplanarak güvenli geçiş yapılır duruma getirildi.

Muhtar Alışkan: 'Yolumuz muazzam bir şekilde genişletildi'

Yollarının önceden çok dar olduğunu ve 2 aracın yan yana geçmekte sıkıntı yaşadığını kaydeden Tarsus Kumdere Mahallesi Muhtarı Yakup Alışkan, 'Yollarımız çok güzel oldu. Üzerinden bir kış geçmesine rağmen oturdu. Bu yol, çok kullanılan bir yol. Yenice'ye ve Ankara yoluna bağlanıyor. Tarım arazilerine de bağlanan bir yol. Büyükşehir bu yolu muazzam bir şekilde genişletti. Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz' diye konuştu.

Muhtar Bulut: 'Bu yol, aynı zamanda birçok köyün kullandığı bir grup yolu'

Mahmutağa Mahallesi Muhtarı Yakup Bulut ise sathi asfalt çalışması yapılan yolun, ovada bulunan diğer mahallelerle ulaşım konusunda önem arz ettiğini vurgulayarak, 'Bu yolun yapılması için Başkanımız Vahap Seçer'den talepte bulunduk ve sağ olsun 3 kilometrelik Ballıca ile Mahmutağa arasında olan yolumuzun sathi asfalt döşemesine başlandı. Bu yol, Mahmutağa ile Ballıca arasındaki bütün köylerin kullandığı bir grup yolu. Köylülerimizin tarlaları, arazileri aşağıda olduğu için çok sık kullanılan bir yol. Bu yolun sathi asfalt olmasından üreticilerimiz de çok memnun' ifadelerini kullandı.