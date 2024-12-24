Yaklaşan yeni yıl heyecanını Manisa’nın kalbine taşıyan, rengarenk ve ışıl ışıl atmosferiyle dikkat çeken Yeni yıl Panayırı Manisalıların beğenisini topladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’nin birlikte hazırladığı ve Manisa’da ilk kez kurulan Yeni Yıl Panayırı Cumhuriyet Meydanı’nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla açıldı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile birlikte stantları tek tek ziyaret eden, çocuklara hediyeler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm Manisalıların yeni yılını kutlayarak, “2025 yılı sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklerle dolu bir dönemin başlangıcı olacak” dedi.

2025’e sayılı günler kala Manisa’da ‘Yeni Yıl Panayırı’ heyecanı yaşanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Yeni Yıl Panayırı’ yüzlerce Manisalıyı Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya getirdi. 2025’e keyifli bir başlangıç yapmak isteyen Manisalılar, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşamaya başladı. Yeme-içme stantları, alışveriş stantları, konserler ve atölyeler ile birçok etkinliğin yapılacağı ‘Yeni Yıl Panayırı’ 29 Aralık’a kadar devam edecek.

“SAĞLIKLI, MUTLU, HUZUR DOLU 2025 HEPİNİZİN OLSUN”

Her yeni yıla ailesiyle birlikte girdiğini, Manisalıların da büyük ailesi olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Zeyrek, “Ben her birinizi çok seviyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir 2025 hepimizin olsun. 2025 yılı sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklerle dolu bir dönemin başlangıcı olacak. Her alanda üretimi önceleyen ve destekleyen bir vizyonla; eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, altyapıdan kültür-sanat projelerine kadar pek çok alanda şehrimizi daha ileriye taşıyacak büyük hedefler belirledik. Tüm duaların kabul olduğu, sağlığın hiçbir şekilde eksik olmadığı ve 2024’teki bu değişimi sağlayan sizlerle birlikte, çok güzel bir yıl bizleri bekliyor. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Yaklaşık 1 yıl önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile birlikte bir söz verdiklerini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisalıların en iyisini hak ettiğini söyledi. Durbay, “Manisa festivaller kenti, beraber güzel günleri hep birlikte kutlayacağımız bir kent olacak demiştik. Bugün de iyisiyle kötüsüyle koca bir yılı geride bırakırken, bir nebze olsun yeni başlangıçlara ışıltılı bir giriş yapmak, yeni yıla hep beraber güzel dileklerde bulunmak için bir aradayız. İyi ki varsınız, iyi ki bu etkinliklerde bir aradayız” dedi.