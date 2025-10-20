Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği desteği sürdürerek, halk ve hayvan sağlığını tehdit eden kene vakalarına karşı da harekete geçti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi' uygulanmaya konuldu. Proje kapsamında Pelitalan, Müslih ve Örencik Mahallelerinde aktif hayvancılık yapan 96 işletme tek tek ziyaret edildi.

ÜRETİCİLERE İLAÇLARI TESLİM EDİLDİ

Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve hayvanlarını korumayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu işletmelere toplam 93 adet 100 mililitrelik ve 90 adet 500 mililitrelik olmak üzere yüksek miktarda antiparaziter preparat teslim etti. Dağıtımın hemen ardından, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yetiştiricilere ilaçların doğru ve etkili kullanımı konusunda detaylı eğitimler verildi. Bu eğitimlerde, ilaçlama zamanları, uygulama yöntemleri ve KKKA hastalığının hayvanlardan insanlara geçişini önleme yolları hakkında bilgiler paylaşıldı.