Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonuna dünya edebiyatının en büyük aşk hikâyelerinden biriyle merhaba diyor. William Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet, modern bir yorumla 24 Ekim Cuma günü saat: 20:00'da Manisalı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

MANİSA (İGFA) - Aşk, trajedi ve kader üçgeninde şekillenen oyun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yetenekli oyuncu kadrosu ve deneyimli Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu'nun rejisiyle yeniden hayat buluyor.

Klasik metne sadık kalınarak sahnelenen Romeo ve Juliet, aynı zamanda günümüz seyircisine hitap edecek görsel ve sahneleme unsurlarıyla zenginleştirildi. Romeo ve Juliet oyunu prömiyerini 24 Ekim Cuma günü Saat: 20:00'da Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu sahnesinde gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, yeni sezona iddialı bir oyunla gireceklerini belirterek, 'Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyor, bu gücü şehrimizin her köşesine yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sezon perdelerimizi Shakespeare'in evrensel diliyle açacağız. Romeo ve Juliet tiyatromuzun genç oyuncularının muhteşem performansı ile Manisa'da sahne alacak. Satışa çıkar çıkmaz biletlerin tükenmesi bizleri de çok memnun etti. Vatandaşlarımız unutulmaz bir tiyatro gecesi yaşayacak' dedi.