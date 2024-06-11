Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, basketbol branşında alt yaş kategorilerindeki yapılanma için altyapı koordinatörü olarak Ekrem Öztürk ile anlaştı. İmza töreninde konuşan Öztürk, “Manisa’daki yerel kulüplerimize gerekli desteği vererek bir çatı kulüp projesi oluşturmayı planlıyoruz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına altyapıda da ciddi ve sürdürülebilir bir projeyle başladı. Kulüp, altyapı koordinasyonunun sağlanması için Ekrem Öztürk ile sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yapılan imza töreninde Kulüp Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri; Erkan Turbil, Barış Ali Çınar, Eray Durukan, Nabi Başbay, Can Sezici, Mesut Köse ve Alper Ayan da yer aldı.

Yeşil-beyazlı takım, U-10’dan Basketbol Gelişim Ligi düzeyine kadar çatı kulüp projesi oluşturarak, diğer yerel kulüplerle birlikte çalışacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünde altyapı koordinatörü olarak göreve başlayan Ekrem Öztürk, “Öncelikle böyle bir organizasyonda yer almaktan, tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Kendi şehrimde güzel şeyler olmasını istiyorum. Bunun için de üzerimize düşen görev neyse onu gerçekleştireceğim. Tabiki başkanımın da dediği gibi öncelikle kucaklayıcı bir kulüp olacağız. Biz buna çatı kulüp projesi diyoruz. Manisa’daki yerel kulüplerimize gerekli desteği vererek bir çatı kulüp projesi oluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında bir BGL organizasyonumuz var. BGL organizasyonumuzu önceden bir paydaşla yapıyorduk. Bu sene itibarıyla kendi çatımız altında yapacağız. İnşallah bu konuda da hem Manisamızın çocuklarına hem de dışarından gelecek olan, bizi tercih eden bütün basketbolculara kapımızı açıyoruz. Büyük bir ulusal organizasyon, bu ulusal organizasyonda da kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MANİSA BBSK’NIN ALTYAPISI ÖRNEK OLACAK

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş, altyapıya büyük önem verdiklerini belirtti.

Öztaş, “Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak tüm branşlarda 17 ilçeye yayılmış yönetilebilir ve sürdürülebilir bir projeye hayat vereceğiz. U-10’dan Basketbol Gelişim Ligi’ne kadar bütün alt yaş gruplarında altyapıyı organize etmek için eski basketbolcularımızdan Ekrem Öztürk ile bir araya geldik ve bu yolu onunla birlikte kat edeceğiz. Geçmiş dönemlerde yapılmış olan hatalardan derslerimizi çıkaracağız. A takımdan gelişim liglerimize kadar önümüzdeki dönemi çok başarılı bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. 17 ilçemizde oluşturulmuş diğer branşlardaki ve basketbol branşındaki bütün özel kulüpleri destekleyip, aynı havuzun içerisinde tabana yayılmış bir felsefeyle hareket etmeyi planlıyoruz. Tüm branşlarda basketbol da dahil olmak üzere altyapılarda çok önemli birleştiricilik unsuru ile çocuklarımızı salona çekeceğiz ve eğiteceğiz." dedi.