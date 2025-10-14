İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara ücretsiz mamografi taraması yaptı. Erken teşhisin önemine dikkat çeken etkinlikte kadınlar, yapay zekâ destekli cihazlarla tarandı. 'Meme Kanseriyle Mücadele' paneli de düzenlenecek.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da, ilçedeki kendine bağlı kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde eğitim gören kadınlara yönelik ücretsiz meme kanseri taraması gerçekleştirdi.

İlçedeki 6 kadın danışma ve sosyal yaşam merkezinden onlarca kadının katıldığı taramada, yenilenen ve yapay zekâyla donatılan mamografi cihazları kullanıldı. Uzman doktorlar eşliğinde gerçekleştirilen taramada kadınlara meme kanseri konusunda da bilgi verildi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Yapılan taramayla ilgili bilgi veren Küçükyalı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi Merkezi Sorumlusu Sezen Gençoğlu, 'Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Maltepeli kadınların sağlığı için onların yanındayız. Kadın Danışma Merkezlerimize başvuran komşularımızı, ücretsiz mamografi taraması için Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'ne götürüyoruz. Ulaşım da dâhil olmak üzere tüm süreci tamamen ücretsiz tamamlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır. Ekim ayı boyunca kadınların sağlık bilincini güçlendirmek, erken tanının önemini hatırlatmak ve her bir kadının kendini güvende hissetmesini sağlamak için çalışıyoruz. Henüz mamografi çektirmemiş komşularımız varsa, onları da bekliyoruz.' dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri ve Hastane Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen tarama sonrası ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Meme Kanseriyle Mücadelede Bilgi, Farkındalık ve Destek Paneli' de düzenlenecek.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, 15 Ekim Çarşamba, saat 11.00'de düzenlenecek panele Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Deveci ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doçent Dr. Şevin Demir konuşmacı olarak katılacak.