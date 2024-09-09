Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinin (MABEM) etüt ve rehberlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen 5. 6. 7. ve 8.sınıf öğrencileri için seçme sınavı yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Semt Konaklarında ve Eğitim Merkezlerinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik olarak seçme sınavı gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak hizmet vermekte olan Kernek Külliyesi ile Semt konaklarındaki etüt ve rehberlik hizmetlerinden faydalanmak için girmiş oldukları sınavda ter döktüler.

Kernek Külliyesi ile Özalper, Salköprü, Melekbaba, Yeşiltepe Semt Konaklarında ve Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi’nde 7-8 Eylül Cumartesi-Pazar günleri 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik “Seçme Sınavı” yapıldı. Sınava başvuran yaklaşık 2100 öğrenciden 1200’ü sınav sonuçlarına bağlı olarak Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerimizde öğrenim görmeye hak kazanmış olacaklar.

Malatya Büyükşehir bünyesinde hizmet vermekte olan Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde; okul derslerine takviye eğitimler, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursları ile lise mezunlarına yönelik üniversiteye hazırlık kursları düzenleniyor ve etüt çalışmaları yapılıyor. Eğitim merkezlerinde yürütülen ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslar sayesinde her yıl çok sayıda öğrenci, seçkin liselerde ve üniversitelerde okuma imkânı kazanıyor.

Amaçlarının çocuklarının iyi bir eğitim almaları olduğunu belirten öğrenci velileri; “Büyükşehir Belediyemiz, öğrencilerimizin yarınlara daha iyi hazırlanması için elinden geleni yapıyor. Çocuklarımız için çok güzel birimkân sunuluyor. Nezih bir ortamda, fedakâr öğretmenlerimizin gayretleriyle evlatlarımız geleceğe hazırlanıyor. Aileler olarak gözümüz arkada kalmıyor. Evlatlarımızın sadece sınava değil, hayata hazırlanması için yapılan rehberlik faaliyetleri de bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu imkânı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.