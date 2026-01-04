Lahana turşusunun sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çeken Beslenme Uzmanı Öğr. Gör. Kübra Şahin, 'Lahana turşusu düşük kalorili ve posa açısından zengindir. Bu özellikleri sayesinde tokluk hissi sağlar ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur.' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Kübra Şahin, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan lahana turşusunun sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Turşunun köklü bir fermantasyon yöntemiyle hazırlandığını belirten Şahin, bu özelliği sayesinde önemli bir probiyotik besin olduğunu vurguladı.

Turşunun Türk mutfağında tarihsel ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Şahin, geleneksel koruma yöntemi sayesinde özellikle kış aylarında taze sebzeye erişimin sınırlı olduğu dönemlerde önemli bir besin kaynağı olarak tüketildiğini söyledi. Fermente bir ürün olan turşunun, bağırsak sağlığını destekleyen yararlı bakteriler içerdiğine dikkat çekti.

Lahana turşusunun geniş bir coğrafyada benimsenmiş olmasının nedenlerine de değinen öğretim görevlisi Kübra Şahin, lahananın fermantasyona uygun yapısı, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi ve düşük maliyeti sayesinde Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar pek çok bölgede yaygın olarak tüketildiğini belirtti. Lahana turşusunun etli yemekler ve bakliyatlarla uyumlu bir lezzet sunduğunu da ekledi.

Probiyotik değeriyle öne çıkan lahana turşusunun, laktik asit fermantasyonu sonucu oluştuğunu aktaran Şahin, bu süreçte faydalı bakterilerin artarak sindirim sistemi için destek sağladığını ifade etti. Lahananın yüksek posa içeriğinin de bağırsak florası için uygun bir ortam oluşturarak probiyotiklerin etkisini güçlendirdiğini söyledi.

Diğer sebze turşularına kıyasla daha dayanıklı bir fermantasyon sürecine sahip olan lahana turşusunun, salatalık ve havuç turşularına göre daha uzun süre olgunlaşabildiğini belirten Şahin, bu özelliğin besin değerinin korunmasına katkı sağladığını kaydetti.

Lahana turşusunun kilo kontrolü ve metabolizma açısından da faydalı olduğuna dikkat çeken Şahin, düşük kalorili ve posa açısından zengin yapısının tokluk hissini artırdığını, probiyotik içeriğinin ise bağırsak mikrobiyotasını dengeleyerek bağışıklık sistemi ve metabolik sağlık üzerinde olumlu etkiler sunduğunu ifade etti.