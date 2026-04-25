Kütahya Belediyesi tarafından, her ayın son haftasının cuma günü 10.00 ile 12.00 arasında sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlenen Halk Günü Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları ve birim müdürleri; vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve ricaları dikkatle dinledi.

Gerekli notların alındığı toplantıda, talepler doğrultusunda ilgili müdürlüklere görevlendirmeleri gerçekleştiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, konuları yakından takip edeceğini belirterek, yürütülen etkili iletişim süreci vesilesiyle vatandaşların ihtiyaçlarına en uygun ve en hızlı şekilde yanıt verildiğini ifade etti.

Toplantıların sosyal belediyecilik, şeffaflık ve erişilebilirlik anlamındaki önemini vurgulayan Kahveci, 'Etkili iletişim, güçlü yönetimin temelidir' dedi.



Halk Günü'ne katılan vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti ve uygulamanın devam etmesine yönelik taleplerini belirterek, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkürlerini sundu.