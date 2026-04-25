CMO Awards 2026'da ödüller, 16-19 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen CMO Future Business Symposium kapsamında 18 Nisan'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

İSTANBUL (İGFA) - Pazarlama liderliğinde yıl boyunca fark yaratan performansları odağına alan CMO Awards 2026, kazananlarını açıkladı. MediaCat tarafından hayata geçirilen CMO Awards, liderlik, stratejik etki, dönüşüm ve toplumsal değer yaratan yaklaşımlarıyla öne çıkan pazarlama liderlerini bir araya getiriyor.

Bu yılki ödüller, 16-19 Nisan tarihleri arasında Antalya Paloma Grida Otel'de düzenlenen CMO Future Business Symposium kapsamında takdim edildi. Ödül töreni, sempozyum programının önemli anlarından biri olarak 18 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Günümüz iş dünyasının değişen dinamikleri dikkate alınarak kurgulanan CMO Awards kategorileri; farklı sektörlerden, disiplinlerden ve deneyim alanlarından liderlik örneklerini görünür kılmayı amaçlıyor. Yarışma, yalnızca bugünün başarılarını değil, pazarlama liderliğinin geleceğini şekillendiren yaklaşımları da odağına alıyor.

Değerlendirme kurulunda ise MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, Veri Enstitüsü Kurucusu Bekir Ağırdır, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Deeper Yönetici Ortağı ve Reklamcı İhsan Özçıtak, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, Karaca International Genel Müdürü Ömer Barbaros Yis, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart, WPP Media CEO'su Tolga Tamer Üner ve Concept Istanbul CEO'su Volkan İkiler yer aldı.

CMO Awards 2026 Kazananları

MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan'ın takdim ettiği ödüllerin kazananları şöyle:

Büyüme Mimarları

Elif Yıldırımcan

Gülizar Öcal Doğan

Özge Dağyar Acarbay

Sinem Serdar

İnovasyon ve Teknoloji Liderleri

Murat Nur Çolakoğlu

Özge Erdem

Uğur Baykaler

Marka ve Kültür Otoriteleri

Elif Göktaş

Nazlı Eda Kırali

Özkan Özyavuz

Etki ve Amaç Liderleri

Arda Öztaşkın

Burçin Çelik

Onur Kırcı

Deneyim Mimarları

Aslı Özdural

Billur Burkutoğlu

Rising Stars

Can Franko

Egemen Yalçın