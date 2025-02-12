Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi, Divizyon Açık İnovasyon Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinliktegenç tasarımcı, sanatçı ve iletişimciler sektör profesyonelleriyle bir araya geliyor.

KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi, kariyerinde kültür endüstrisisektörlerinde yer almak isteyen üniversite öğrencilerininbu alandaki profesyonellerle buluşacağı“Konya Portfolyo Günleri” etkinliğine ev sahipliği yapacak. Genç tasarımcı, yayıncı, grafiker, iletişimci ve sanatçıların bugüne dek ürettikleri eserler, profesyoneller tarafından incelenecek. Geri bildirimlerin verileceği önemli bir networking ve deneyim imkânı sunan etkinlikte, gençler çalışmalarını sektör temsilcilerine sunma fırsatı bulacak.

Networking, Geri Bildirim ve Kariyer Fırsatları “Konya Portfolyo Günleri”nde!

KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte, üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tasarım, kısa film, reklam, müzik, metin yazımı ve audition gibi farklı alanlardaki çalışmaları, sektörün önde gelen isimleri tarafından değerlendirilecek. Öğrencilerin kendilerini ifade edeceği ve yeteneklerini sergileyeceğietkinlik, sektör temsilcileri için de yeni yetenekleri keşfetmelerine olanak sağlayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Yardımcısı Berat Kuzu, Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney, Yapımcı; İsa Doğmuş, Gamze Şernaz, Ammar Gündüz, Yönetmen Harun Korkmaz, Müzisyen ve Tiyatro Oyuncusu Renan Bilek, Dünya Tasarım Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Ersayın, Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Akademisyenler; Doç. Dr. Huri Deniz Karcı, Doç. Dr. Çağrı Gümüş, Doç. Dr. M. Erman Demir, Doç. Dr. İclal Alev Değim Flannagan ve Dr. Mustafa Ünsalan, Yayıncı Ece Gürler ve Reyyan Beyza Büyükgümüş, İletişimci Bora Durmuşoğlu ve Aylin Özkan Neğiş “Portfolyo Günleri” etkinliğinde deneyim paylaşımı, söyleşi ve değerlendirmeci olarak öğrencilerle bir araya gelecek.

“Konya Portfolyo Günleri” hakkında detaylı bilgi almak ve etkinliğe katılmak isteyenler, https://tobbkreatifendustrilermeclisi.org/konya-portfolyo-gunu/adresinden resmî web sitesini ziyaret edebilir.