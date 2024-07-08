Kocaeli sahillerinde serinlemek ve hoşça vakit geçirmek isterken akıntıya kapılan 255 kişi KOSKEM ekipleri tarafından kurtarıldıKOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli sahillerinde serinlemek isteyen 255 kişiyi hayata döndürdü. Aynı günlerde 56 kişiye ambulans birimince sağlık hizmeti verilirken KOSKEM yaz döneminde şimdiye kadar 607 kişiyi kurtardı. Haftanın 7 günü belirlenen saatlerde hizmet veren KOSKEM ekipleri, vatandaşların güven içerisinde serinlemeleri ve eğlenmeleri için yoğun çaba sarf ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunda yine görev başında. Cankurtaranlar, Kandıra ve Marmara’da serinlemek için denize giren vatandaşların can güvenliğini önlemede haftanın 7 günü hizmet veriyor. Deniz sezonu, 15 Eylül’de sona erecek.

13 SAHİLDE CANKURTARANLIK HİZMETİ

Sahillerde göreve başlayan cankurtaranlar, sezon boyunca İzmit Körfezi’nde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca Sahili, Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra’da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları dâhil olmak üzere 13 sahilde, haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. KOSKEM ekipleri, vatandaşların can güvenliği için cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girilmesi gerektiğini altını çiziyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KOSKEM ekibi, 2023 sezonunda 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 197 kişinin hayata yeniden tutunmasını sağlamıştı.