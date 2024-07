U17 Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil ederek şampiyonada Türkiye ikincisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü U17 Futbol Takımı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü futbol branşında elde ettiği başarılar ile tarihi bir sezon geçirdi.

Son olarak 75 ilden 132 takımın katıldığı ve 4’lü finalleri Kastamonu’da oynanan Türkiye Futbol Federasyonu U17 Türkiye Şampiyonası’nda şehrimizi temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü U17 Takımı şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Selçuklu Belediyesi’nin spora sağladığı desteklerin karşılığı başta futbol olmak üzere tüm branşlarda Konya’ya haklı bir gurur yaşatıyor. Türkiye Şampiyonası’nda başarılı bir mücadele veren Selçuklu Belediyespor Kulübü U17 Futbol Takımı, şampiyona sonrası Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti ve ikincilik kupasını Başkan Pekyatırmacı’ya takdim etti.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Selçuklu Belediyespor Kulübünün hem Selçuklu’ya hem Konya’ya çok büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak her zaman spora en büyük değeri verdiklerini belirtti.

Spor için ellerinden gelen ne varsa, yapmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Sizlerin elde ettiği neticeler bizleri çalışmalarımız noktasında daha çok şevklendiriyor ve daha fazla gayret etmemiz, daha fazla çalışmamız gerektiğini bize ifade ediyor. O yüzden mutluyum. Selçuklu Belediyespor Kulübümüz Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü ve sporcularıyla, antrenörleriyle, hocalarıyla, yönetimiyle büyük olduğunu her platformda gösteriyor. Her alanda, her branşta çok güzel neticeleri elde ediyoruz. Hem ulusal müsabakalarda hem de uluslararası müsabakalarda bireysel ve takım branşlarında çok önemli neticeler alıyoruz. Ama futbolda son zamanlarda elde ettiğimiz netice bizim için çok çok önemli. Çünkü Türkiye'de futbolla ilgili maalesef yaygın bir kanaat var yabancı sporcu olmazsa olmaz. Bizim bu yaygın kanaati artık ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz kendi sporcularımıza güveniyoruz. Kendi gençlerimizden tüm kulüplerde mücadele edebilecek çok yetenekli, futbolcuların yetişebileceğine inanıyoruz. Bizim Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün U16 ve U17 takımlarımızın elde ettiği bu güzel neticeler bunun en güzel örnekleridir. Ben inşallah bu elde ettiğimiz neticelerle birlikte Konyamızda ve Türkiye'de futbola bakışın ve futbol anlayışının değişeceğini düşünüyorum” diye konuştu.