Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalarla öne çıkan Selçuklu Belediyesi'nin önemli hizmetlerinden bir tanesi olan Umut Evi kanser hastalarına sağladığı destekle onların yanında olmaya devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Türkiye genelinde örnek olan hizmetleri vatandaşlarıyla buluşturan Selçuklu Belediyesi Umut Evi'yle kanser hastalarına umut oluyor. Şehir dışından Konya'ya tedavi için gelen kanser hastalarına ve yakınlarına otel konforunda konaklama hizmeti sunan merkez takdir topluyor.

Hastaların ve yakınlarının konaklama ve ulaşım konularını düşünmeden sadece iyileşmeye odaklandıkları Umut Evi, 2000 metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan yapısıyla hizmet veriyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL TARAFI İNSANIMIZIN MUTLULUĞUNU PAYLAŞABİLMEK'

Konya'ya tedavi için gelen hastalar ve hasta yakınları Umut Evi'nde konakladıkları sürede kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 'Belediye olarak insan hayatına dokunan pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Fiziki hizmetler bizim için temel olsa da sosyal belediyecilik alanında da örnek çalışmalar yürütmeye büyük önem veriyoruz. Umut Evi, bu anlayışımızın öne çıkan örneklerinden bir tanesi. Kanser tedavisi gören vatandaşlarımızın zorlu süreçlerinde barınma sıkıntısı yaşamamaları için bu imkânı sunuyoruz. Merkezimizde, Konya dışından ve ilçelerden gelen hasta ve yakınlarını ağırlıyoruz. Hedefimiz; kemoterapi ve radyoterapi gibi ayakta tedavi gören vatandaşlarımızın tedavilerini aksatmadan sürdürebilmelerine katkı sağlamak ve onlara moral desteği vermek. Görevli personelimizle birlikte misafirlerimizin konforunu en üst seviyede tutarak bu süreci en iyi şekilde geçirmeleri için gayret ediyoruz. Tedavisi devam eden tüm misafirlerimize Allah'tan şifa diliyorum.' dedi.

HASTALAR VE YAKINLARINDAN TEŞEKKÜR

Selçuklu Belediyesi tarafından verilen hizmeti duygu dolu cümlelerle ifade eden 'Umut Evi' sakinleri hizmetten dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.