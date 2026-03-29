Artan nüfus ve dolan mezarlıklar karşısında harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 487 bin metrekarelik yeni mezarlık alanı açtı. Kent için 3,5 milyon metrekarelik dev plan da yolda.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezinde mezarlıkların gömü kapasitesinin dolması, nüfus artışı, göç gibi nedenlerle yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek ve kentin mezar ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl en az 200 bin metrekare yeni mezarlık alanına ihtiyaç duyulan kentte son iki yılda yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğünde 487 bin metrekarelik mezarlık alanı kazandırıldı.

Gaziemir Sarnıç Mezarlığı'nın bitişiğindeki 55 bin, Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi'nde 11 bin, Menderes Yeniköy ve Çakaltepe mahallerinde 22 bin, Menemen Yayla Mahallesi'nde 26 bin, Kemalpaşa Ansızca Mahallesi'nde 19 bin, Bornova Naldöken Mezarlığı'nın devamında 13 bin, Bayraklı Doğançay Mezarlığı'nın bitişiği ve devamında 15 bin, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde 60 bin metrekarelik, Çiğli Harmandalı Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik olmak üzere 236 bin metrekarelik alan defin hizmetine açıldı. Bornova Kayadibi Mahallesi'nde 100 bin, Buca Zafer Mahallesi'nde 107 bin, Güzelbahçe Yaka Mahallesi'nde 20 bin, Seferihisar Turgut Mahallesi'nde 24 bin metrekarelik olmak üzere toplam 251 bin metrekarelik mezarlık alanı önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

2 YENİ MEZARLIK DAHA GELİYOR

Kemalpaşa ve Çiğli'de ise toplam 60 bin metrekarelik alan için projelendirme ve yapım ihalesi süreçleri devam ediyor. Kent genelinde yeni mezarlık alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok bölgede devir ve tahsis işlemleri de gerçekleştirildi. Buca, Bornova, Bergama, Kınık, Torbalı ve Urla'nın da aralarında bulunduğu ilçelerde toplam 369 bin metrekarelik alanın belediye adına devir ve tahsis işlemleri tamamlandı.

Bununla birlikte farklı aşamalarda yürütülen planlama, tahsis ve imar çalışmalarıyla birlikte İzmir'e kısa ve orta vadede yaklaşık 3,5 milyon metrekare yeni mezarlık alanı kazandırılması hedefleniyor. Mezarlık alanlarında fiziki düzenleme çalışmaları da sürüyor. Birçok ilçedeki mezarlıklarda tel çit, kapı, su deposu, drenaj hattı, konteyner, parke ve bordür gibi altyapı imalatları gerçekleştirildi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 23 milyon metrekarelik alana yayılan 2 bine yakın mezarlıkta; bakım, onarım ve defin hizmetlerini sürdürüyor.