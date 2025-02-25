Konya'da sıfır atık bilincinin yaygınlaşması ve kalıcı olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Selçuklu Belediyesi bu kapsamda konutlarda da bilgilendirme toplantıları yapıyor.KONYA (İGFA) - Sıfır atık ile ilgili çalışmaları takdir toplayan Selçuklu Belediyesi bu konuyla alakalı gündemi sıcak tutmak adına faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Toplumun farklı kesimlerinde sıfır atık bilinci oluşması hedefiyle eğitim veren ve toplantılar düzenleyen Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yoğun nüfuslu konutlara giderek bilgilendirmeler yapıyor. Eğitimlerde sıfır atık ile ilgili izlenilmesi gereken yolları anlatan belediye yetkilileri atıkları kaynağında ayrıştırma, tüketim alışkanlıklarının azaltılması gibi konulara değiniyorlar.

Geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla Selçuklu Belediyesi’nin çevre vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da her yaştan ve kesimden insanımızda çevre ve sıfır atık refleksini oluşturmak için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de konutlardaki eğitim ve bilgilendirme toplantılarımız. Çünkü biz bu çalışmalara seferberlik hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. Toplum olarak bu konuyu gündemde tutarsak kalıcı bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Bu sebeple İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz aracılığı ile konutlarda sıfır atık bilincinin gelişmesi için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Eğitimin sonrasında ise belediyemiz tarafından “Selçuklu Kompost” ismiyle ürettiğimiz kompostu hem tanıtıyoruz hem de katılımcılara dağıtıyoruz. Pazar yerleri çim biçme ve ağaç budama işlemlerinden kalan atıkların, hummalı bir şekilde toplanarak komposta dönüştüğü bu çalışma hem çevre adına örnek bir çalışma hem de yeşil örtüye önemli bir katkı sunuyor. Bu hassasiyetler belediyemizin Çevre ve Sıfır Atık Vizyonunu ortaya koyuyor. Aynı azim ve istikrarla her alanda olduğu gibi çevre için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.