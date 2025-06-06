Konya’nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, sabahsaat 05:00 sıralarında Adana-Konya yolu üzerinde, Ereğli ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Valilik hayatını kaybeden vatandaşa rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diledi. Başkan Altay, "Bayram trafiği yoğun… Yolda olan tüm hemşehrilerimden trafik kurallarına uymalarını, dikkatli ve sabırlı olmalarını rica ediyorum" dedi.