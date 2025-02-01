Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Düşünce Dünyamızın Mimarları" konulu program kapsamında üçüncü konferans gerçekleştirildi. Konferansta Doç. Dr. Recep Özdemir, Malik Bin Enes’i anlattı. Doç. Dr. Özdemir, Tabiin’den olan Malik Bin Enes’in, İslamiyet’teki dört büyük mezhepten biri olan Maliki Mezhebi’nin kurucusu olduğunu belirtti.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen "Düşünce Dünyamızın Mimarları" konulu program dizisi, üçüncü konferansla devam etti. Konferansı veren Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Özdemir, Malik Bin Enes’i anlattı. Doç. Dr. Özdemir, günümüzde kişisel gelişim kitaplarının revaçta olduğunu belirterek, kişisel gelişim kitabı okumak yerine biyografi kitabı okumanın insanı hayata daha çok hazırladığını kaydetti.

“İMAM MALİK 100 BİN HADİS EZBERLİYOR”

Maliki Mezhebi sayısının Türkiye’de çok olmadığını fakat dünya genelinde Hanifi ve Şafilik’ten sonra en çok müntesibi olan mezhep olduğunu ifade eden Özdemir, “İmam Malik’in İslam hukukunda fıkhi anlamda çok güzel katkıları var. Muvatta adlı önemli bir eseri vardır. Ravi ile ilgili ilimlerin oluşmasına öncülük etmiş bir şahsiyettir. Hicri 93’te Medine’de doğuyor. İmam Malik, Medine’de ilimle uğraşıyor, hadisle uğraşan, sahabeden rivayetleri toplayan birisidir” dedi.

İmam Malik’in üstün bir zekaya sahip olduğunu kaydeden Özdemir, “Kur’an-ı Kerim’i kısa sürede hıfzediyor. 100 bin hadis ezberliyor” bilgisini verdi. Özdemir, konferansında İmam Malik’in hayatı ve görüşleri ile ilgili detaylı bilgiler de aktardı.