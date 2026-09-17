Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayatta daha aktif yer almasını destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladığı 'Küçük Eller Büyük Hayaller' sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte sanatın her kesime ulaşmasını sağlayan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin hayal güçleriyle hazırladığı 20 eser, 'Küçük Eller Büyük Hayaller' sergisinde bir araya getirildi. İleri dönüşüm anlayışıyla hazırlanan eserler, hem geri dönüşümün önemine dikkat çekecek hem de özel bireylerin sanatsal üretimdeki yeteneklerini gözler önüne serecek.

DİP ÇAMURUNDAN İLHAM ALDILAR

Kentin en özel sergilerinden biri olmaya hazırlanan 'Küçük Eller Büyük Hayaller', ortaya çıkış hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Bu bağlamda sergiye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'ni eski günlerine kavuşturmak amacıyla yürüttüğü Dip Çamuru Temizliği Projesi ilham oldu.

'Sanatta Ben de Varım' çatısı altında İleri Dönüşüm Atölyesi'nde eğitim alan Goncalı öğrenciler, Körfez'den toplanan atıklardan yola çıkarak deniz canlılarını eserlerinde betimledi. Kapaklardan pillere, gazete kâğıtlarından çakıl taşlarına kadar farklı geri dönüştürülebilir malzemeler de öğrencilerin hayal gücüyle sanat eserine dönüştü.

Serginin en özel bölümlerinden biri ise eser sahibi öğrencilerle ziyaretçilerin buluşması olacak. 15 Goncalı birey 14.00-16.00 saatleri arasında eserlerinin başında yer alarak çalışmalarını ziyaretçilere anlatacak. Ayrıca üç gün boyunca sanatın yanı sıra farklı etkinlikler de Körfez Aqua'da olacak. Gonca'da eğitim alan bireylerden oluşan ritim grubu da sergide sahne alarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Etkinlik alanında kurulacak el sanatları atölyesinde ise Goncalı bireyler, sergiyi ziyaret eden çocuklarla birlikte çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek.

SERGİ ÜÇ GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

Özel bireylerin toplumla daha güçlü bağ kurmasına katkı sunmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan 'Küçük Eller Büyük Hayaller' sergisi 18 Eylül Cuma günü Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda kapılarını açacak. Sergi, 18-19-20 Eylül tarihlerinde 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Goncalı bireyler, üç gün boyunca eserlerini sanatçı kimliğiyle ziyaretçilerin beğenisine sunacak ve 'Sanatta ben de varım' diyecek.