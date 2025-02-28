Kocaeli Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması kapsamında, Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan polisler, Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerindeki velileri dolandırıcılığa karşı bilgilendiriyor.KOCAELİ (İGFA) -Günümüzde teknolojinin hayatımıza iyice dahil olmasıyla birlikte, dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalanların sayısı da artmaya başladı. Bu doğrultuda dolandırıcılık vakalarının sayısını düşürmek ve halkı bilinçlendirmek üzere harekete geçen Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çayırova Belediyesi’yle birlikte ortak bir çalışmaya imza atıyor. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler, Çayırova Belediyesi bilgievlerindeki velilere dolandırıcılığa karşı bilgilendirme gerçekleştiriyor. Bugüne kadar birçok bilgievinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı son olarak Naim Süleymanoğlu Bilgievi’ne yapıldı. Toplum Desteği Polisi Büro Amiri Göktuğ Şeker ve Asayiş Büro Amir Vekili Ali Ekber Ayçiçek, bilgievindeki velilere şunları anlattı;

“İTİBAR ETMEYİN”

“İnternet üzerinden tatil planlarken kart ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın ve güvenli internet sitelerini tercih edin. Online alışveriş yaparken yanıltıcı reklamlara dikkat edin. İnternet sitelerinin, güvenilir olmasına dikkat edin. Tebrikler hediye çeki kazandınız gibi hileli ya da ödüllü mesajlardaki linklere tıklamayınız. Yanlış bilgilerle sizi eyleme geçmeye zorlayan, mesaj ve e-posta yolu ile sizden ödeme talep eden kişilere itibar etmeyiniz.

“MESAJLARI DİKKATE ALMAYIN”

Hakkınızda icra takibi başlatıldı, borcunuzu belirtilen hesaba gönderin şeklindeki beyanlar ile sizi arayan ya da mesaj gönderen kişilere asla itibar etmeyin. Böyle bir durumda hakkınızda icra takibi olup olmadığını öğrenmek için en yakın icra müdürlüğüne başvurun ya da E-Devlet üzerinden sorgulama yapın. 444 veya 0850 ile başlayan numaralardan sizi arayarak hesaplarınıza ait bankacılık şifrenizi, kimlik bilgilerinizi ve tek kullanımlık işlem şifrelerinizi talep edenlere kesinlikle itibar etmeyiniz. Tanımadığınız numaralardan gelen çağrılara dikkat edin. Emin olamıyorsanız kişisel verilerinizi kesinlikle karşı tarafla paylaşmayın.

“POLİS, ASKER, SAVCI SİZDEN PARA İSTEMEZ”

Kart bilgilerinizin yasadışı şekilde birilerinin eline geçtiğini düşünüyorsanız bankanızla irtibata geçin. Şüpheli işlemlerden kurtulmak için kartınızın iptal edilmesini sağlayın. Polis, asker ve savcı sizden para istemez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır.

“EN YAKIN POLİS MERKEZİNE BAŞVURUN”

Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için altın isteyenlere asla inanmayın. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez aldanmayın. Polisler sizi emniyet müdürlüğü veya polis merkezi haricinde bir yere çağırmaz bu konuda da bilginiz olsun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda en yakın polis merkezine başvurmayı ihmal etmeyin.”