Kocaeli İzmit Belediyesi Uzman Diyetisyen Dilan Avcı, kışın hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun bağışıklık sistemini güçlendiren düzenli ve dengeli beslenme olduğunu belirtti

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Uzman Diyetisyeni Dilan Avcı, kış aylarında sık hastalanmanın nedeninin soğuk hava değil bağışıklık sisteminin zayıflaması olduğunu vurguladı. Bağışıklığı güçlendirmede en önemli etkenin beslenme olduğunu belirten Avcı; C vitamini açısından zengin meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, yoğurt, kefir, kuru baklagiller ve ev yoğurdunun düzenli tüketilmesini önerdi.

'EN ÖNEMLİ FAKTÖR BESLENME'

İzmit Belediyesinde görev yapan Uzman Diyetisyen Dilan Avcı sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini desteklediğini belirterek, 'Kış geldiğinde sık sık hastalanmamızın sebebi soğuk değil bağışıklığımızın düşmesi. Bağışıklığımızı güçlendirmemiz için en önemli faktör beslenme. Beslenmemiz bağışıklığımızı etkiliyor. Bazı besinlerin düzenli olarak tüketilmesi bağışıklığımızı destekler.

'BAĞIŞIKLIĞIMIZA DESTEK OLUR'

Özellikle C vitamini açısından zengin olan portakal, limon, mandalina, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, yoğurt, kuru baklagiller, kefir ve ev yoğurdunu da tüketmeliyiz. Gün içerisinde bol bol su içmek, 1-2 bardak bitki çayı tüketmek, sebze ve meyvelere soframızda yer vermek bağışıklığımıza destek olur. Düzenli ve dengeli beslenmek ilaçtan önce gelir. Soğuk havalarda kendimizi beslenmeyle koruyabiliriz, herkese sağlıklı günler dilerim' dedi.