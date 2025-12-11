Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması için ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı'nda görev yapan Diyetisyen Berre Genç Diler, ailelere çocukların okul dönemindeki beslenmelerine dair kritik uyarılarda bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Anne Şehir Projesi kapsamında İzmit Akasya Tesisi'nde hizmet veren Diyetisyen Berre Genç Diler, okul çağındaki çocukların güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlaması gerektiğini vurguladı. 'Kahvaltı, çocukların gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlayan en önemli öğündür. Sofrada mutlaka yumurta, peynir, süt gibi kaliteli proteinler, tam tahıllı ekmek gibi sağlıklı karbonhidrat kaynakları ve zeytin-ceviz gibi sağlıklı yağlar bulunmalıdır' diyen Diler, dengeli bir kahvaltının çocukların hem tokluk süresini uzattığını hem de gün içinde daha zinde ve dikkatli olmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

BESLENME ÇANTASINA NE KONULMALI?

Diyetisyen Diler, okula giden çocukların beslenme çantalarının basit ama besleyici içeriklerle hazırlanması gerektiğini vurguladı. Ailelere önerilerde bulunan Diler, 'Tam tahıllı sandviçler, ayran, kefir veya yoğurt gibi probiyotik içecekler, mevsimine uygun meyveler, çiğ ve tuzsuz kuruyemişler ve su, çocuğun beslenme çantasında bulundurulmalı' dedi. Diler, özellikle kış aylarında çocukların bağışıklığını güçlendirmek için C vitamininden zengin meyvelere de özellikle yöneltilmeleri gerektiğini vurguladı. Çocuklara su içme alışkanlığının kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Diler, gazlı içeceklerden ve şekerli kutu içeceklerden olabildiğince kaçınılması gerektiğini de ifade etti.

BU GIDALARDAN UZAK DURULMALI

Çocukların özellikle teneffüslerde tercih ettiği bazı yiyeceklerin sağlığı tehdit edebildiğine dikkat çeken Diler, kantin konusunda ebeveynleri uyararak, 'Cips, kek, gofret ayrıca gibi yüksek şekerli ve paketli atıştırmalıklar ve kantinde satılan sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleriyle yapılan tost ve hamburgerlerin çocuklarda dikkat dağınıklığına, öğrenme güçlüğüne, kilo artışına ve insülin direncine yol açabilir. Bunların yerine süt, meyve ya da taze hazırlanmış peynirli tostlar daha doğru alternatiflerdir' dedi.

Çocukları yeni besinlerle tanıştırırken sabırlı olunması gerektiğini söyleyen Diler, ebeveynlerin rol model olmasının önemine dikkat çekerek, 'Çocuk bir besini sevmiyorsa, onu farklı şekillerde hazırlayarak tekrar denemek etkili olabilir. Zorlamak yerine merak uyandırmak, oyunlaştırmak çok daha başarılı sonuç verir. Biraz daha sabır ve anlayışla daha sağlıklı beslenmelerini sağlayabilirsiniz' ifadelerini kullandı.