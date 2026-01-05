Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında konserlerden sergilere, kitap fuarından tiyatroya kadar düzenlediği yüzlerce etkinlikle kenti kültür ve sanatın cazibe merkezine dönüştürdü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kültür, sanat ve eğitim alanında hayata geçirdiği etkinliklerle milyonlarca vatandaşa ulaştı. Sergiler, konserler, tiyatrolar, atölyeler ve uluslararası organizasyonlarla Kocaeli, sanatın buluşma noktası haline geldi.

Seka Sanat İhtisas Merkezi, açılışından bu yana 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlarken; sergi, atölye ve söyleşilerle özellikle gençlere yönelik sanat eğitimleri sundu. Gaziantep'ten değil — Kocaeli'de — düzenlenen önemli sergiler arasında 'Bir Zaman Fraktalı' koleksiyonu da yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası ve koroları yıl boyunca 24 konser verirken, Ramazan ayı, milli ve dini günler özel programlarla kutlandı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında on binlerce çocuk atölye ve gösterilere katıldı.

KİTAP FUARI REKOR KIRDI

Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 1 milyon 48 bin 426 ziyaretçiyle yeni bir rekora imza attı. 515 yayınevinin katıldığı fuarda binin üzerinde söyleşi, panel ve imza günü düzenlendi. 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğiyle binlerce kitap ücretsiz dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda 33 branşta eğitim verilirken, 2025 yılında yapılan yetenek sınavlarıyla 385 yeni öğrenci kabul edildi.

Kocaeli Kongre Merkezi ise yıl boyunca 1 milyon 328 bin ziyaretçiyi ağırlayarak konserlere, sempozyumlara ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 200'ün üzerinde etkinlik de bölgenin kültür hayatına önemli katkı sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025'i Mevlana anma programları, konserler ve özel etkinliklerle uğurlarken, kültür ve sanatı kentin her noktasına yaymayı sürdürdü.