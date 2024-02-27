Dünyanın ilk klonlanmış Tibet koyunları Çin’in kuzeybatısında bulunan Qinghai eyaletinde doğdu. 3,4 kilogram ağırlığında dünyaya gelen klonlanmış Tibet koyununun oldukça sağlıklı olduğu açıklandı. Merkezde iki klonlanmış Tibet koyununun doğumu gerçekleştirdi. Klonlama işlemi, Kuzeybatı Tarım ve Ormancılık Üniversitesi ve Qinghai eyaletinin merkezi Xining kentinde yer alan Hayvan Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından ortaklaşa yetiştirildi.



Çin’de ilk defa somatik hücre klonlama yöntemiyle mevcut Tibet koyunları arasında kaliteli olanların gen kaynakları korunuyor. Bu yöntem, kaliteli Tibet koyunlarının verimli bir şekilde yetiştirilmesi için kullanılıyor. Kuzeybatı Tarım ve Ormancılık Üniversitesi akademisyenlerinden Profesör Su Jianmin, klonlama teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli damızlık koyunların genetik bilgilerinin yüzde 100 kopyalanabileceğini ve genetik kaynaklarının tamamen kullanılıp genişletilebileceğini söyledi.