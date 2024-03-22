KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde tedavi gören KKTC vatandaşlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde tedavisi devam eden hastalar kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanını görünce çok mutlu oldular ve gördükleri tedaviyi teşekkür ederek dile getirdiler.

Genel Müdür Arzu Kaya Öztaş, Başhekim Doç. Dr Derya Bayırlı Turan, Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ve beraberindeki Doktorların eşlik ettiği ziyaret, hastaların memnuniyet ifadeleri ile tamamlandı.

KKTC Cumhurbaskani Tatar, hastaların tedavi gördüğü Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü de gezerek doktorlardan bilgiler aldı ve hastanenin donanımı ile ilgili olarak beğenilerini ifade ederek, vatandaşlarının sağlığını emanet etmekten güven duyduğunu sözlerine ekledi.