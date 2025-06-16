Keşan Ticaret Borsası, 2025 yılının ilk buğday hasadını satışa sundu. 16 yaşındaki genç çiftçi Fatih Doğan’ın ürünü, düzenlenen salon satışında Topaloğlu Zahirecilik tarafından 13,50 TL’den satın alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 16 yaşındaki genç çiftçi Fatih Doğan’ın hasat ettiği 2025 yılının ilk buğdayı, Keşan Ticaret Borsası’nda düzenlenen törenle 13,50 TL’den satıldı.

Törene, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Bilgin, TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi Müdürü Tarık Dinç, Keşan Ziraat Odası Meclis Üyesi Salih Gülfidan, üreticiler ve borsa üyeleri katıldı.

“İNADINA ÜRETİM” VURGUSU

Törende konuşan Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, genç çiftçi Fatih Doğan’ı tebrik ederek, merhum İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin’in “İnadına Üretim” sözünü anımsattı.

Başkan Uslu, satışın bölge ve ülke için hayırlı olmasını dilerken, Borsa Başkanı Necmi Kaymaz da düşük verim nedeniyle üreticilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Kaymaz, “Taban fiyatı piyasayla uyumlu, ancak verim düşüklüğü sorun yaratıyor. İnadına üretim diyoruz” dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, verim düşüklüğünün çiftçiyi zarara uğratabileceğini belirterek, “Üretici kazanırsa üretime devam eder. Umarım bereketli bir hasat olur. İnadına üretim!” dedi.

Keşan Ziraat Odası Meclis Üyesi Salih Gülfidan ise don ve kuraklığın verimi olumsuz etkilediğini, buğdayda dönüm başına 350-450 kg beklendiğini ifade etti. Gülfidan, çiftçinin maliyetlerle başa çıkabilmesi için fiyatların revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

TMO’DAN ALIM PLANI

Bu arada TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi Müdürü Tarık Dinç, buğday alımlarının randevu sistemiyle önümüzdeki haftalarda başlayacağını duyurdu.

Keşan’da 25 bin ton, Trakya Evren Lisanslı Depoculuk’ta 15 bin ton olmak üzere toplamda 40 bin ton kapasitenin hazır olduğu belirtilirken, doluluk durumunda tarlada alım sisteminin devreye gireceği öğrenildi.