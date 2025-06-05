Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca binlerce öğrencinin yeteneklerinin sergilendiği “Sen Yaparsın Melikgazi” etkinliğinin ödül töreni Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - 8 ay boyunca süren, 18 farklı alanda, 247 okul ve toplam 14 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen şampiyona, öğrencilerin akademik, sportif ve sanatsal alanlardaki yeteneklerini ortaya koymalarına imkan sağladı.

Projeye toplamda 14 bin öğrenci aktif katılım sağlarken, özellikle çocuk oyunları kategorilerinde 10.500 öğrenciyle en geniş katılım sağlanarak büyük bir coşku ve heyecan yaşandı.

Sen Yaparsın Melikgazi etkinliğinde Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 10 öğretmen Etkinlik Tertip Komitesinde görev yaparken, yarışmalarda farklı branşlardan 64 öğretmen ise jüri üyesi olarak yerini aldı.

Yarışmalar sonucunda 40 farklı okuldan 376 öğrencinin farklı kategorilerde dereceye girerek Melikgazi Belediyesi tarafından ödül aldığı programda konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi: “ Okullarda yapmak istediğim bu güzel çalışmayı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle görüşerek hayata geçirdik. 300’ü aşkın okul var, binlerce öğrenci ile çalışıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak tüm okullarımıza elimizden geldiğince destek veriyoruz. Türkiye’de en çok okul yaptıran belediyeyiz.

Şu anda sayısı 25’e yaklaştı ve inşallah dün geçen kararla, Milli Eğitim Bakanımız ve Savunma Sanayii Başkanımızın imzasıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak olan elmas modeli kapsamında Türkiye’de 12 okul, Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel ilgisine tabi olacak. Bu okullardan bir tanesi de Melikgazi‘ye yaptığımız Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. Bunun gibi okullarımızda gençlerimiz güzel bir şekilde eğitim alacaklar ve Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Mutlaka bu ülkeyi çok daha güzel noktalara getirecek evlatlarımız var. Aileler için de toplum için de en önemli değer çocuklarımız. Çocukların geleceği çok önemli, istihdamı çok önemli. Dolayısıyla hem iyi eğitim almalarını hem de en iyi şekilde istihdam edilmelerini sağlamamız lazım. Sen Yaparsın Melikgazi etkinliğimizden kastımız bu. 18 farklı branşta, 247 okulda yapılan ve 8 ay süren bu yarışmalarda dereceye giren tüm öğrencilerimizi, okullarımızı tebrik ediyorum. Hepsinden önemlisi çocuklarımızı yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum.”

“Melikgazi Belediyesi okullar konusunda Türkiye'de 1. sırada.”

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun eğitim yuvalarına yapmış olduğu desteklerinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek kendisine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “ Böyle önemli ve anlamlı bir organizasyona imza atan Melikgazi'mizin gayretli, çalışkan, değerli Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu kardeşime, ekibine ve bizlere böyle güzel bir ortam sağlayan Rektörümüze teşekkür ediyorum. Şehrimizin önemli bir nüfus potansiyelini bünyesinde barındıran, en büyük metropol ilçemiz Melikgazi’mizde eğitim, sosyal içerikli projeler önemli. Başkanımızın ekibiyle birlikte eğitim yuvalarına yapmış olduğu destekler asla göz ardı edilemez. Okullar konusunda da Türkiye'de maşallah 1. sırada. Kendisini tebrik ediyorum. Gerek kendi imkanlarıyla, gerek hayırseverlerimizin destekleriyle, Milli Eğitimimizin bütün sorunlarına sahip çıkma anlayışıyla yol alıyor. Sevgili gençlerimize başarılar diliyorum.” dedi.