Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi ve civar mahallelerde bulunan gençlerin istifade etmesi amacıyla tasarladıkları tesisin yapımında sona yaklaşıldığını belirtti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’de gençlere yönelik sağladığı ayrıcalıklı hizmetlerine yenilerini ekleyerek devam eden Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tesisin kısa sürede tamamlanarak gençler için bir yaşam merkezi haline geleceğini belirtti.

İlçede inovatif projeleri ve hayata dokunan fikirleriyle her yaştan vatandaşa hitap eden Başkan Palancıoğlu, “geleceğimizin teminatı” dediği gençler için bir projenin daha nihayete ereceğini ifade ederek şunları söyledi: “ Melikgazi’mizi her alanda geliştirmeye, güzelleştirmeye, ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Gelişimin eğitimle başladığını ve bu gelişimi sürdürecek olanın genç nesillerimiz olduğunun farkındayız. Bu kapsamda ilçemizde hemen her mahalleye gençlerimize yönelik tesisler, kütüphaneler kazandırıyoruz. Osmanlı Mahallemizde Hacı Ali Karamercan Okulu’nun köşesinde bulunan eski fırını, Melikgazi Belediyesi olarak düzenleyerek gençlik merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi olarak düzenliyoruz. Kitap kafe tarzında, hem sosyal alan hem de ders çalışma alanı olarak tasarladığımız tesisimiz tamamlanmak üzere. Projelerimizi büyük bir hızla tamamlayarak ivedi şekilde hayata geçiriyoruz.