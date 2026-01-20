Kayseri Melikgazi Belediyesi, 2025 yılında yaklaşık 23 milyon liralık enerji tasarrufu sağlamayı başardı.

KAYSERİ (İGFA) - Yıllık 1400 dairenin elektrik tüketim gideri kadar enerji, 3.71 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kaynağından üretiliyor. Bu enerji ise Melikgazi Belediyesi Ana Hizmet Binasında, Çarşı Melikgazi'de, Pazar yerlerinde ve Büyük Bürüngüz tarımsal sulama alanında yer alan güneş enerjisi panelleri sayesinde sağlanıyor.

Karbon ayak izi salınımının azaltılması, karbondioksit emisyonunun azaltılması ve daha yaşanabilir, temiz bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, güneş panelleri ile aynı zamanda önemli miktarda tasarruf sağladıklarını belirterek; 'Melikgazi Belediyesi olarak çevre sağlığına önem veren çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güneş enerji panellerimiz sayesinde hem karbon ayak izi salınımın hem karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sağlarken, önemli miktarda tasarruf sağlıyoruz.

Keykubat, Mimarsinan TOKİ, Hürriyet, Danişment, İldem, Gökkent, Yıldırım Beyazıt Pazar Yerlerimizde, Melikgazi Belediyemiz Ana Hizmet Binası'nda, Kültür Merkezimizde, Çarşı Melikgazi'mizde ve Büyük Bürüngüz Tarımsal Sulama alanında bulunan güneş enerjisi panellerimiz sayesinde ile yılda yaklaşık 1400 dairenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4.236.918 kWh elektrik enerjisi ürettik. 2.025 ton karbondioksit emisyonu engellendi. 101.262 ağacın kesilmesi önlenerek 360 futbol sahası büyüklüğünde orman kurtarıldı. 2025 yılı içerisinde yaklaşık 23 milyon liralık ciddi bir tasarruf sağladık.' dedi.