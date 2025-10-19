Ensar Altay'ın yönettiği ilk uzun metraj kurmaca filmi 'Kanto', Avrupa prömiyerini 4-9 Kasım tarihleri arasında 35. Cottbus Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

İSTANBUL (İGFA) - Yönetmen Ensar Altay'ın ilk uzun metraj kurmaca filmi 'Kanto', T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle ve TRT Sinema ortak yapımında hayata geçirildi. Dünya yolculuğuna Şanghay Film Festivali'nde başlayan film, Hindistan prömiyerini Jagran Film Festivali'nde yaptı. 'Kanto', 24 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali Türkiye prömiyeri ardından Avrupa prömiyerini 35. Cottbus Film Festivali'nde yapacak.

Kanto filmi, hayatını uzun yıllar ailesine adayarak geçiren Sude'nin hikâyesine odaklanıyor, başkarakterin düzenli bir işe başlamaya hazırlandığı dönemde kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Film, geçmişin gömülü sırlarıyla yüzleşme sürecinde, aile bağları ile bireysel fedakârlıklar arasında kurulan hassas dengeyi sorgulayan etkileyici bir anlatı sunuyor.

KANTO'NUN FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerinde Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı; görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin'in, yapımcılığını ise Süleyman Civliz ve Ensar Altay'ın üstlendiği filmin merakla beklenen fragman izleyiciyle buluştu. İlk kez paylaşılan görüntüler, filmin şiirsel atmosferi ve güçlü dramatik yapısına dair önemli ipuçları veriyor.