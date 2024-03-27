AKP’li Kağıthane Belediyesi Hasbahçe mesire alanındaki işletmesine evcil hayvanlarla girişi yasakladı. Evcil hayvanıyla işletmeye girmek isteyen aile geri çevrildi, konu sosyal medyada Mevlüt Öztekin’e duyurulmaya çalışılsa da engellendi. İmdada Memleket Partisi Kağıthane Belediye Başkan Adayı Oktay Öndeş koştu.

İstanbul’un Kağıthane İlçesi’nde Hasbahçe Mesire Alanı’nda bulunan belediyeye ait işletmede hayvanseverleri üzen bir olay yaşandı. Ailesi ve evcil hayvanı ile birlikte mesire alanında gezen Yasemin Emin isimli vatandaş belediyeye ait işletmeye evcil hayvanı ile giremeyeceği söylenerek alınmadı. İddiaya göre işletmeye hayvanla giriş yapma yasağı emri Kağıthane Belediyesi tarafından verildi.

Yasemin Emin isimli vatandaş ise duruma tepki gösterse de içeriye alınmadı. Daha sonra tepkisini sosyal medyada dile getiren Emin, Kağıthane’nin AKP’li Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in Twitter paylaşımının altında tepkisini dile getirdi. Ancak bu sefer de yaptığı yorum silindi.

Emin, Mevlüt Öztekin’in paylaşımının altına olayı tekrar özetleyerek şunları yazdı;

“Yazdığım tweetleri silmeniz çok anlamlı. Demekki cevap verip yanlışınızı düzeltmek, zor geliyor. Yine soruyorum Kağıthane kır kahvesine neden evcil hayvanlarımızı almayı yasakladınız? Sokak canlarımıza nasıl davranıyorsunuz? Merak ediyorum demiştim? Oy zamanı patili dostlar, sonrası düşman mı?

Kağıthane’de Memleket Partisi’nin Belediye Başkan Adayı olan Oktay Öndeş ise Yasemin Emin’in bu sözlerine kayıtsız kalmayarak, “merhaba, Kağıthane Belediye Başkan Adayı olarak konunun takipçisiyim. Patili dostlarımızın yaşam haklarıyla ilgili projelerimiz hazır. Tüm mahallelerimizde ücretsiz veterinerler ile acil durum-aşılama-kısırlaştırma durumlarına hazırlıklı olacağız. Canlarımızın yaşam alanlarını daraltmayacağız. Bu konuyla da yakından ilgileneceğiz” dedi.