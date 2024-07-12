İBB Meclisi’nin Temmuz ayının son toplantısında önemli kararlar alındı. İBB’nin İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına can suyu olacak, riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması kararı İBB meclisi tarafından oybirliğiyle geçti.

Bölgesel İstihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunanlara, iş görüşmelerine gidip gelirken 3 ay süreyle, günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanması da İBB meclisinde kabul edildi. Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının evinin bulunduğu Beşiktaş Arnavutköy’deki sokağa verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Temmuz ayının son toplantısında önemli kararlar alındı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME İVME KAZANDIRAN TEKLİF GEÇTİ

İBB’nin İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracak projeleri Meclis’te kabul edildi. İBB’nin, iştirak şirketi KİPTAŞ eliyle hayata geçireceği proje ile yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, E Sınıfı, yani yüksek riskli olduğu tespit edilen yapılara kira yardımı, Bayrampaşa’da geçici kiralık konut bölgesinin oluşturulması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılacak.

İşte kentsel dönüşüme hız kazandıracak teklifinin tüm ayrıntıları:

YENİDEN YAPIM MALİYETLERİNE DESTEK SAĞLANACAK

Hak sahiplerinin ödeyeceği yeniden yapım maliyetlerine İBB tarafından destek sağlanacak. Mali destekten yararlanacak yapıların, 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi, İstanbul Yenileniyor kapsamında uzlaşmaya varılmış olması, hak sahiplerinin kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde başka bir taşınmazın bulunmaması gerekiyor. İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde hisseli tapu sahibi olanların ise yüzde 50 ve daha az hisse sahibi olması gerekiyor. Tarımsal vasıflı mülkiyetler, taşınmaz sahipliği olarak sayılmayacak.

MALİ DESTEĞİN ÜST LİMİTİ VE ŞARTLARI

Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m2’ye kadar olan kısmı için sağlanacak. Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Mali destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süre ile KİPTAŞ uhdesinde kalacak. Böylelikle gayrimenkul spekülasyonunun önüne geçilerek barınma hakkı temelli kentsel dönüşümün hızlandırılması sağlanacak.

KİME, HANGİ ORANDA MALİ DESTEK SAĞLANACAK?

Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etepta ‘İstanbul Yenileniyor’a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.

YENİDEN YAPIM MALİYETLERİNE DESTEK SÜRECİ NASIL OLACAK?

Mali destek süreci 7 aşamalı gerçekleşecek:

1- Kiptaş’ın ön sözleşme yapması

2- Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi

3- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespiti

4- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri

5- Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi

6- Kiptaş’ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirmesi

7- İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce ödeme emirlerinin düzenlenmesi

E SINIFI YAPILARA KİRA YARDIMI… EMEKLİLERE 9 BİN TL

Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda oturan emeklilere 9.000 TL, diğer hak sahiplerine 7.000 TL kira yardımı yapılacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6.920 bina ve toplam 62.000 bağımsız birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.

BAYRAMPAŞA’DA GEÇİCİ KİRALIK KONUT

Bayrampaşa’da geçici konut hizmeti hayata geçirilecek. Yeni proje için yıkımı tamamlanan dönüşüm alanlarındaki KİPTAŞ’a ait stok daireler, geçici kiralık konut olarak ayrılacak. Yeni rezerv alanında ikamet eden, yeni proje için uzlaşan, eski bağımsız biriminin yıkımına izin veren, çoğunluğun kabul ettiği hak ediş şekline izin verdiğini taahhüt edenler bu imkandan yararlanabilecek. Bu uygulamanın, İBB ve KİPTAŞ işbirliği ile yapımı devam eden Eyüpsultan, Sultangazi gibi ilçelerdeki rezerv konutların tamamlanması ile o bölgelerdeki kentsel dönüşümün hızlandırılabilmesi için yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İLÇE BELEDİYELERİYLE HIZLI TARAMA İLE BİNA İNCELEMESİNDE ORTAK HİZMET PROTOKOLÜ

Depremde ağır hasar alması beklenen yapıların hızlı tespit edilerek risk azaltma çalışmalarının biran önce yapılabilmesi için ilçe belediyeleri protokol yapılacak. Bu protokolle, koordineli ve hızlı çalışma sağlanacak bina incelemelerinde; yeterli sayıda ekip ve ekipmana ulaşılabilmesi mümkün olacak, taleplerin daha verimli ve hızlı şekilde karşılanabilmesi ve İstanbul’un tamamındaki riskli binaların incelemesinin yapılması hedefleniyor. İBB ekipleri bugüne kadar 113.450 binayı ziyaret etti. 35.027 binada inceleme yapıldı.

İMAMOĞLU VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU: İŞ ARAYANA İBB’DEN ULAŞIM DESTEĞİ

İBB Meclisi’nde alınan diğer bir önemli kararla, iş arayan İstanbullulara ulaşım da ücretsiz oldu. İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine daha rahat gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de meclisten geçti. Böylelikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde verdiği vaadi doğrultusunda hazırlanan 'İş Arayan İstanbulkart' teklifi de onaylandı.

TÜRKAN SAYLAN’IN ADI YAŞADIĞI SOKAĞA VERİLDİ

Prof. Dr. Türkan Saylan’ın isminin evinin bulunduğu Beşiktaş – Arnavutköy’deki Karakavak sokağına verilmesi meclisten oy çoğunluğuyla geçti.

Öte yandan İstanbulkart kullanımında öğrenci için yapılan indirime yaş sınırı getirildi. Öğrenci indirimi, 30 yaş ve üzerindeki öğrencilere yüzde 10 olarak uygulanacak.