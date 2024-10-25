7 ülkede 7 binden fazla katılımcıyla yapılan araştırmada kadınların yüzde 45’i meme kanseri belirtilerini fark etme konusunda kendine güvendiği ortaya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Avon, kadınların meme sağlığı konusunda özgüven eksikliğini fark ederek başlattığı The Boob Census Araştırması’nın 2024 sonuçlarını açıkladı. 7 ülkeden 7 binden fazla katılımcıyla yapılan araştırmada, kadınların yüzde 45’i meme kanserinin belirtilerini fark etme konusunda kendilerini güvende hissederken, yüzde 23’ü meme sağlıklarıyla ilgili hiç konuşmuyor.

KADINLARIN YÜZDE 28’İ YILDA BİR KEZ KONTROLE GİDİYOR

The Boob Census Araştırması, önemli sonuçlar ortaya koyarken, bu alandaki çalışmaları sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre 2023 yılında kadınların yüzde 47’si meme kanserinin belirtilerini fark etme konusunda kendilerini güvende hissederken, bu oran 2024 yılında yüzde 45’e geriledi. 2023 yılında yapılan araştırmada kadınların yüzde 33’ü yılda bir kez meme kontrolü için bir tıp uzmanına başvururken, bu oran 2024 yılında yüzde 28’e düştü. Ayrıca araştırma; kadınların yüzde 36’sının bir aydan daha kısa süre önce memelerinde değişiklik olup olmadığını kontrol ettiğini de gözler önüne serdi. 35-44 yaş arası kadınlar ise, yüzde 31’lik oranla en sık kontrol yaptıran grup olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE KADINLARIN YÜZDE 26’SI YILLIK MEME KONTROLÜ YAPTIRIYOR

The Boob Census Araştırması’na göre, uzmanlar tarafından yapılan yıllık meme kontrolleri ülkeler arasında da farklılık gösteriyor. İtalya'da 2023 yılında meme kontrolü yaptıran kadınların oranı yüzde 35 iken, bu oranın 2024 yılında yüzde 30'a düştüğü tespit edildi. Romanya’da yıllık meme kontrolleri oranı 2023’te yüzde 35 iken, 2024’te yüzde 24’e düşerek, yüzde 11 oranında azaldı. Türkiye’de ise, 2023 yılında kadınların yüzde 29’u yıllık meme kontrolü yaptırırken, bu oran 2024 yılında yüzde 26’ya geriledi.

DÜZENLİ KONTROLLER, ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR

Araştırma sonuçlarına göre; göğsünü hiç kontrol etmediğini belirten kadınların oranı geçen yıl yüzde 13 iken, yüzde 2’lik bir düşüşle bu yıl yüzde 11’e geriledi. Bu, kadınların kendi sağlıklarını daha fazla önemsemeye başladığını ve meme sağlığı konusunda bilinçlerinin arttığını gösteriyor. 2023 yılında, kadınların yüzde 25’i göğüslerini son bir ay içerisinde kontrol ettiklerini belirtirken, bu oran 2024’te yüzde 36’ya yükseldi. Bu artış, kendini düzenli kontrol etmenin erken teşhis sağlayabileceğini ve dolayısıyla kadınların sağlık sonuçlarını iyileştirme açısından önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.