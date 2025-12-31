Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, kadınlarda yük taşımaya bağlı bel fıtığı riskinin erkeklere oranla daha fazla olduğuna dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Kadınlar, hem fiziksel hem de duygusal birçok yükü aynı anda taşımak zorunda kalıyor. Bu durum, omurga sağlığı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.



Doç. Dr. İnanır, özellikle günlük hayatta fark edilmeyen fakat uzun vadede omurgaya zarar verebilen yüklenmelerin altını çizdi:'Çocuğu sürekli aynı kolda taşımak, market poşetleri, çamaşır sepeti, ağır çanta taşımak , toz almak , süpürge çekmek , yer silmek gibi sürekli eğilerek yapılan ev işleri, ağır tencere ve su bidonu kaldırmak, yanlış duruş ile bebek emzirmek gibi: Bunların her biri bel fıtığı riskini artıran önemli faktörlerdir.'dedi.

Kadınlar çoğu zaman hem işte hem evde yoğun sorumluluk altındadır.Kadınlarımız sadece fiziksel yük taşımıyor; duygusal sorumluluk, stres ve kaygı da bel çevresi kaslarının sürekli kasılmasına neden oluyor. Bu kasılma da omurga disklerine binen baskıyı artırarak fıtık oluşumunu kolaylaştırıyor.





Kadınlara yönelik öneriler ve bilinçli hareket etmenin önemi:Yük kaldırırken iki elin dengeli kullanılması, dizleri bükerek yükü yerden almak, uzun süre eğilerek yapılan işlerden kaçınmak ve bel bölgesini güçlendiren egzersizleri düzenli yapmak çok önemlidir. Unutmayın, küçük hatalar bile yıllar içinde büyük hasarlara dönüşebilir.

Son olarak toplumdaki farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ahmet İnanır sözlerini şöyle tamamladı:'Kadınların görünmeyen yüklerini fark etmek, destek olmak ve doğru yönlendirme yapmak; hem aile sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.'dedi.