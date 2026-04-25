Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında Ankara'da çalıştaya katılım sağladı.

ADANA (İGFA) - Avrupa Birliği'nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) liderliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında, 6-7 Nisan tarihlerinde Ankara'da Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı düzenlendi. Türkiye genelinden 25 belediyenin katılım sağladığı çalıştayda, kadın-erkek eşitliğinin yerel yönetim politikalarına entegrasyonu ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner katıldı.

Yerelde Eşitlik Politikaları ve İyi Uygulamalar Paylaşıldı

Çalıştay boyunca programa dahil olan illerde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken; belediyelerde Yerel Eşitlik Birimlerinin kurulması, kurumsal kapasitenin artırılması ve Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hazırlanarak uygulanması süreçleri ele alındı.

Belediyeler, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeye yönelik geliştirdikleri uygulamaları paylaşarak bilgi ve deneyim aktarımında bulundu. Program ortakları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik oturumlar da gerçekleştirildi.

Adana'dan Örnek Uygulamalar Gündeme Geldi

Çalıştayda söz alan Ayten Dolançay, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Dolançay konuşmasında, belediye tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hizmet Aracı 'Mor Haritam' uygulaması hakkında bilgi vererek, bu uygulamanın kadınların kentteki hizmetlere erişimini kolaylaştıran ve ihtiyaç odaklı veri üretimini destekleyen önemli bir dijital araç olduğunu ifade etti.

Dolançay ayrıca, belediye çalışanlarına yönelik hazırlanan Hane İçi Politika Rehberine de değinerek, kurum içi farkındalığın artırılması ve çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesinin sürdürülebilir eşitlik politikaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.