İzmit Belediyesi, Anneler Günü kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan kadınları ziyaret ederek çeşitli hediyeler ve Başkan Hürriyet'in mektubunu takdim etti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Anneler Günü programı kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar ziyaret edildi.

Etkinliklere İzmit Belediyesi İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık ile Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde samimi anlar yaşanırken, kadınlar yapılan jestten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyaret edilen kadınlara başörtüsü ve çiçek hediye edilirken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Anneler Günü'nü kutladığı mektup da takdim edildi. Programda, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların bu özel günde hatırlanması amaçlandı. İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla benzer çalışmaları önümüzdeki süreçte de devam edecek.