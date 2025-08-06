İzmit Belediyesinin desteklediği Nikomedia Kazıları kapsamında, antik dönemin izlerini modern tasarımlarla buluşturan satış ofisi, İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İZKSV) tarafından Sabri Yalım Parkı’nda hizmet vermeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin öncülüğünde yürütülen Nikomedia Kazıları’na destek veren ve İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İZKSV) tarafından hayata geçirilen “Antik Dünyanın Modern Tasarımları Satış Ofisi”, Sabri Yalım Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İZKSV Genel Sekreteri Ceren Öker Cömert, projenin uzun süredir planlanan bir fikir olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Bu proje, vakfımızın 2019’daki kuruluş sürecinden bu yana hayalini kurduğumuz bir çalışmaydı. İzmit’in çok katmanlı kültürel yapısını, kent kimliğini ve tarihini anlatmayı hedefledik. Kazılardan elde edilen ve Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen eserlerin birebir replikalarını, yerel sanatçılarla hazırlanan modern tasarımlarla bir araya getirdik. Burada takılar, kupalar, tablolar, biblolar, hediyelik ürünler ve çeşitli el sanatları yer alıyor.”

Modern tasarımların, antik eserlerden ilham alınarak üretildiğini belirten Cömert, “İzmit deyince akla hep pişmaniye gelirdi. Oysa biz bu kentte, Roma’dan Osmanlı’ya, erken Cumhuriyet dönemine kadar uzanan büyük bir tarih barındırıyoruz. Artık İzmit’in hikayesini yalnızca pişmaniyeyle değil, antik dünyanın izlerini taşıyan objelerle de anlatabileceğiz” dedi.

NİKOMEDİA’NIN İZLERİNİ TAŞIYAN HER ÜRÜN BİR HİKÂYE ANLATIYOR

Nikomedia’nın 284 yılında Roma İmparatorluğu’na başkentlik yaptığını hatırlatan Cömert, ofiste yer alan her ürünün tarihsel bir anlam taşıdığını şöyle ifade etti: “Burada sergilenen rölyefler birer mezar steli; Roma döneminde yüksek statülü insanların kendi hayatlarını anlattığı taşlar… Biz bu belgeleri günlük yaşama adapte ediyoruz. Elinize aldığınız bir kupa ya da masanıza koyduğunuz bir biblo, sizi o dönemin atmosferine götürebilir”

Projenin yalnızca bir satış ofisi olmadığının altını çizen Cömert, şöyle devam etti: “Asıl amacımız, bu şehrin hikâyesini bilen, bilinçli bir gelecek kuşak oluşturmak. Kendi tarihini bilmeyen toplumlar geleceğini kuramaz. Biz de vakıf olarak bu bilinçle hareket ediyoruz.”

Antik Dünyanın Modern Tasarımları Satış Ofisi, Sabri Yalım Parkı’nda ziyaretçilerini bekliyor. Ceren Öker Cömert son olarak tüm kent halkına çağrıda bulundu: “Nikomedia’nın 46 yıl boyunca başkentlik yaptığı bu topraklarda, geçmişin izlerini taşıyan özel tasarımları keşfetmek isteyen herkesi satış ofisimize bekliyoruz. Gelin, kendi şehrinizin hikayesini evinize taşıyın.”