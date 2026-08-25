Kayseri Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu tamamen elektrikli 'Engelsiz Nakil Aracı' ile yolda kalan ya da evinden çıkamayan engellilerin akülü araçlarını alarak, istedikleri noktaya güvenli şekilde ulaştırıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Engellilerin toplumsal hayatta daha aktif yer alabilmeleri için projeleri onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Her bir Hemşehrilerimizin hayatına değer katmak için çalışıyoruz' dedi.

Engellilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm engellilerin önündeki engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, onların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, 'Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinlikler ve projelerimizle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutulmamalıdır ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bundan dolayı Kocasinan'ımızı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşlar ise yapılan hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek, 'Engellilere yönelik çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz' diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Nakil Aracı'ndan yararlanmak isteyen engellilerin, 0 (352) 222 70 00 numaralı Çözüm Merkezi veya WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabilecekleri öğrenildi.