İzmit Belediyesi Diyetisyeni Emre Damar, sınav dönemlerinde düzenli kahvaltı, yeterli su tüketimi ve hafif beslenmenin konsantrasyonu artırıp stresi azaltmada önemli olduğunu vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet Yaşam Merkezinde danışanlarını kabul eden İzmit Belediyesi Diyetisyeni Emre Damar, yoğun sınav dönemlerinde stresi yönetmeye yardımcı olacak beslenme önerilerinden bahsetti.

Diyetisyen Emre Damar konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; 'Yoğun bir sınav döneminde aç bir şekilde sınava gitmek veya ders çalışmaya başlamak ciddi bir konsantrasyon kaybına yada baş ağrısına sebep olabilir. 2 yumurta, 2 dilim peynir, 1-2 dilim tam buğday ekmeği, biraz zeytin, domates, salatalık bizim için en güçlü kahvaltı tercihlerindendir. Şeker, cips, kola, fanta gibi ürünlerden uzak durmamız gerekiyor.

Beyni besleyen en önemli faktör sudur. Günde en az 2-2,5 litre su tüketimi gerçekleştirilmelidir. Çay ve kahveyi de günde 2-3 fincanda tutmamızda fayda var. Yoğurt, süt, ayran, kefir gibi süt ürünleri, elma, armut, portakal, mandalina gibi meyveler, çiğ fındık, badem, kaju, ceviz gibi sağlıklı yağlar kan şekerimizi dengede seyrettireceğinden dolayı ara öğünler için tercih sebebi olmalıdır.

SINAV GÜNÜ HAFİF BESLENİN

Sınav öncesi akşamlar ve sınav sabahlarında hafif beslenmek, uykumuzu tam ve yeterli almış olmak bizim için en güçlü yardımcı etkenlerdendir. Unutmayalım ki doğru beslenme tek başına kazandırmaz ama yanlış beslenme uzun vadede kaybettirir. Herkese sınavlarında başarılar dilerim.'