İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağır ve işitme engelli kadınlara yönelik başlattığı 'Yaratıcı Drama Yöntemi ile Kadın Sağlığı Atölyeleri' kent sınırlarını aştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün sağır ve işitme engelli kadınlara yönelik olarak başlattığı 'Yaratıcı Drama Yöntemi ile Kadın Sağlığı Atölyeleri' İzmir'in ardından ülke geneline yayıldı. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı iş birliğiyle yürütülen projede tüm sağır ve işitme engelli kadınlara ulaşmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü uzmanları Hatay'ın ardından Batman ve Gaziantep'te de atölyeler düzenledi.

BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

Batman'daki atölye yeni kurulan İşitme Engelliler Derneği ev sahipliğinde BATSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BATSO) Abdulkadir Demir, 'Her eğitimin insanlar üzerinde mutlak etkileri vardır. Bu da çok önemli bir eğitim. Sağır ve işitme engelli yurttaşlarımıza her alanda yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Bu çalışmada Batman'ı pilot il seçmelerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ve Sağırlar Federasyonu Başkanı'na teşekkür ediyorum' dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda verilen eğitime, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin de katıldı. Görme engelli Çelebi, eğitimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkürlerini iletti.

PAYLAŞARAK GÜÇLENİYORLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli yaratıcı drama ve kadın sağlığı eğitmeni Emel Pektezel, işaret dili ve kadın sağlığı eğitmeni Özlem Özer ve işaret dili tercümanı Melek Uslular tarafından yaratıcı drama yöntemi kullanılarak düzenlenen atölyeler tüm gün sürdü. Atölye çalışmalarına katılan kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kendi bedenini tanıma, cinsel sağlık, üreme sağlığı, gebeliği koruyucu ve önleyici yöntemler, güvenli annelik, temizlik, beslenme ve menopoz başlıklarında eğitim verildi. Türkiye'de kendi alanında öncü bir uygulama niteliği taşıyan bu atölyelerde sağır ve işitme engelli kadınlar, kendi dilinde bilgiye ulaşma fırsatı bulurken aynı zamanda deneyim paylaşımı, dayanışma ve güçlenme ortamı da yaşıyor.