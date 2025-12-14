İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yaylı çalgılardan oluşan Nemeth Quartet'in Türk bestecilerin eserlerine yer verdiği konseri büyük ilgi gördü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) aralık ayında birbirinden değerli sanatçıları ve grupları ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Küçük Salon'da oda müziğinin temsilcilerinden Nemeth Quarted konser verdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde salonu dolduran sanatseverler, Fazıl Say'ın da aralarında bulunduğu Türk bestecilerinin eserlerini dinledi. Grubun olağanüstü performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Uluslararası alanda da büyük ilgi gören grubun üyeleri arasında kemanda Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter, viyolada Pınar Basalak ve viyolenselde Mutlu Varlık Kocaili bulunuyor.