İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen denetimler il genelinde aralıksız devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince Buca ilçesindeki soğuk hava depolarında yapılan kontrollerde, avlanması yasak dönemde, stok tespiti yapılmamış toplam 715,90 kilogram su ürününe el konuldu. El konulan ürünler arasında 659 kg palamut, 12,9 kg kılıç balığı, 29 kg kalkan ve 15 kg böcek (ıstakoz) yer aldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren üç soğuk hava deposuna toplam 226 bin 659 TL idari para cezası uygulandı.

DİKİLİ’DE KALKAN VE VATOZ OPERASYONU

Dikili ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, perakende satış yerinde 2 adet ve toplam 2,750 kg ağırlığında kalkan balığı tespit edildi. Satış yerine 37 bin 770 TL idari para cezası uygulanarak ürünlere el konuldu.

Ayrıca Dikili balıkçı barınağında bir teknede yapılan kontrollerde, avlanması yasak olan 100 kg vatoz balığı ile birlikte yaklaşık 450 metre uzunluğunda markasız ağ tespit edildi. Tekne donatanına 18 bin 880 TL idari para cezası uygulanarak su ürünlerine ve av malzemelerine el konuldu.

SELÇUK’TA ORKİNOS TESPİTİ

Selçuk ilçesinde yapılan denetimlerde ise BCD belgesi bulunmayan 21,5 kg mavi yüzgeçli orkinos bulunduran bir işletmeye 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı ve ürüne el konuldu.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, yasa dışı su ürünleri faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son denetimler kapsamında il genelinde toplam 321 bin 79 TL idari para cezası uygulanırken, 840 kg su ürününe ve yaklaşık 450 metre markasız ava aracına el konuldu.